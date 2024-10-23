Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışıyla başlayan yeni süreci değerlendirdi.

Basın açıklaması yapan Hüseyin Baş, “Bu mesele Apo'nun hapisten çıkarılması değil, bu mesele terörün bitirilmesi de değil. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Kuzey Suriye'de bir YPG Devleti kurulması meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu tanıması meselesidir. Hedef Türkiye’nin üniter yapısıdır” dedi.

Hüseyin Baş şunları söyledi;

“Siz değil miydiniz ‘PKK’yı bitirdik’ diyenler”

“Neymiş efendim Apo Meclis'e gelecekmiş, Meclis'te silah bıraktığını açıklayacakmış. Apo Meclis'te silah bıraktığını açıklayacak da YPG Suriye'nin kuzeyinde silah bıraktığını açıklayacak mı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG bileşenleri silah bırakacak mı? Hem siz değil miydiniz, ‘Apo'nun örgütü PKK'nın elinde ne silah kaldı, ne adam kaldı’ diyenler. Siz değil miydiniz, ‘PKK'yı bitirdik, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ diyenler. Siz değil miydiniz, ‘Dağda 300, bilemediniz 500 tane terörist kaldı’ diyenler? Bunu diyenler bugün kalktılar Apo ile müzakere etmenin sırasına girdiler, önce hangimiz görüşeceğiz, önce hangimiz müzakere edeceğiz diye.

“Apo'ya bu açıklamayı yapması için ne vadediyorsunuz?”



Siz şimdi, ‘Apo gelsin silah bıraktığını açıklasın’ diyorsunuz da Apo'ya bu açıklamayı yapması için ne vadediyorsunuz? Bana bunu söyleyin. Siz, ‘Apo ile müzakere edip terörü bitireceğiz’ diyorsunuz. Terörün muhatabı Apo muydu? Terörün muhatabı arkasındaki ABD değil miydi, terörün muhatabı arkasındaki Ermeni değil miydi, terörün muhatabı arkasındaki Avrupa değil miydi? Git Onunla müzakere et! Sen ona karşı bu adımı attığını iddia ediyorsun, ‘Apo ile görüşeceğim’ diyorsun. Halbuki sen onu O istiyor diye bugün Apo ile görüşüyorsun.

“Mesele Suriye’nin kuzeyinde YPG devleti kurulması ve tanınması”

Bakın bu mesele Apo'nun hapisten çıkarılması değil, bu mesele terörün bitirilmesi de değil, bu mesele PKK'nın silah bırakması da değil. Bu mesele Kuzey Suriye'de bir YPG Devleti kurulması meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu tanıması meselesidir. Sen Apo'nun silah bırakması karşılığında YPG'ye silah bıraktırmayarak neyi anlatmaya çalışıyorsun? Biz de anlamıyor muyuz bunu zannediyorsun.

“Devreye giren akıl Amerikan devletinin aklı”

O kadar üzülerek takip ediyorum ki; bütün Meclis bütün iradesiyle terör elebaşıyla müzakere etmenin, terörü isteyenlerle müzakere etmenin peşine düşmüş, sıraya girmişler. Şimdi öyle bir şey var ki ‘Devlet aklı devreye girdi’ diyorlar. Hangi devlet aklı, hangi devletin aklı? O devreye giren devlet aklını ben size söyleyeyim; Amerikan devlet aklı, devreye giren devlet aklı Amerikan devlet aklı. Size havuç veriyorlar, size diyorlar ki; devletin büyük bir projesi var, terörü bitirecek. Size havuç veriyorlar. O devlet aklı Kuzey Suriye'de YPG'nin bir Kürt devleti kurmasını isteyen bir akıl.

“Hedef Türkiye’nin üniter yapısıdır”

O akıl öyle bir akıl ki ve öyle bir akılsız ki orada kurulan devletin yarın senin sınırların içinde de kurulmak isteyeceğini anlamayacak kadar akılsız bir akıl. Burada hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısıdır, birlik ve beraberliğidir. Bugün ortaya atılan anayasa tartışmaları da, bugün ortaya atılan ilk üç madde tartışmaları da, bugün ülkemizde bilinçli ve planlı olarak yapılan istikrarsızlık ve sokak olaylarının sebebi de aynı projeye hizmet etmektir. Bunu anlamadığımız sürece, buna dur demediğimiz sürece de ne yazık ki söylüyorum bu ülke dağılmaya ve bölünmeye mecbur bırakılacaktır.

“AKP, CHP ve MHP’den istifa dalgası başlatalım”

Millet olarak bu çürümüşlüğün içinde, Büyük Ortadoğu Projesinin hayata geçirilmesi için bütün siyasilerin birleştiği noktada Meclis’ten hiçbir beklentimizi karşılayamayacağımızı görmek durumundayız. Bizim elimizden gelen şudur; bugün elimize telefonlarımızı alalım, e-Devlete girelim ve hem AKP'den, hem CHP'den, hem MHP'den öyle bir istifa dalgası başlatalım ki belki akıllarını başlarına alırlar.

“Milletimizi BTP çatısı altına davet ediyorum”

Bütün milletimizi bütün bu oyunları bozabilecek iradenin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini ve gerçek manada bağımsızlığını, hem ekonomik, hem hukuki, hem sosyal her anlamda bağımsızlığını sağlayabilecek ve bu uğurda mücadele eden Bağımsız Türkiye Partisi çatısı altına davet ediyorum.”