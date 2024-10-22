DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun” söylemine "Bu kadarını beklemiyorduk. Tarihi bir konuşma yaptı" dedi.

Devlet Bahçeli'nin "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun." ifadelerine DEM Parti Eş Genel Başkanı 'ndan cevap geldi. Hatimoğulları, "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" dedi.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞSUN

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada DEM Parti ile tokalaşması sonrası gündeme gelen tartışmalara değindi. Bahçeli, Terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çarpıcı bir çağrıya imza attı.

Bahçeli, açıklamasında, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız. Vakit geçirilmeden acil bir şekilde adım atılsın. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız, altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA DEM PARTİ CEVAP VERDİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında açıklama gerçekleştirdi. Hatimoğlulları Bahçeli'nin çağrısı için "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı. Bir başlangıç olacaksa 44 aydır süren tecrit bir an önce kaldırılsın. Onurlu bir barış için insiyatıf almaya hazırız. Biz de zaten Umut Hakkı için mücadele veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Öcalan'a verilen idama cezası, bu cezanın kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış mübebet hapis cezasını dönüştürülmüştü. Bu cezayı alanlar, hiçbir şekilde lehe infaz hükümlerinden faydalanamıyor ve ceza ölünceye kadar infaz ediliyor.

Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu'nda bu yönde bir hüküm bulunmuyor. Bahçeli'nin de belittiği gibi bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.