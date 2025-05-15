Muğla Dalaman Belediyesi, Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Help Dünya e.V’nin iş birliği ile hayata geçirilen “Dost Eli 2025 - Dalaman Yardım Kampanyası” çerçevesinde toplanan yardımlar Dalaman’a ulaştı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Dalaman Belediyesi, Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Help Dünya e.V’nin iş birliği ile düzenlenen “Dost Eli 2025 - Dalaman Yardım Kampanyası” kapsamında içerisinde tekerlekli sandalyeler, hasta yatakları, okul çantaları ve tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım tırı geçtiğimiz günlerde Bremen’de düzenlenen törende uğurlanmıştı. Uzun süren yolculuğun ardından gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla yardım tırı Dalaman’a ulaştı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural, CHP Fethiye İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Belediye Meclis Üyeleri, Bremen Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hasan Küşneci, Dernek Yöneticileri Sebahattin Dağdeviren, MarcCantauw, Beyhan Yeter, Abidin Özpolat ve vatandaşlar karşıladı.

Programda ilk olarak Bremen Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hasan Küşneci konuşma yaptı.Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun önemine dikkat çekenKüşneci, “Biz “Dost Eli” dedik, dost elini uzattık. Bizlerin dost elini tutan Dalaman Belediye Başkanı Sayın Sezer Durmuş’a teşekkür ediyorum. Ve biliyoruz ki bu dost eli daha nice dost ellerine ulaşacak. Dost Eli, Dalaman’a hayırlı olsun” dedi.

Dalaman Belediyesi olarak uluslararası bir dayanışma örneğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, “Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Help Dünya e.V ile birlikte başlattığımız “Dost Eli 2025 - Dalaman Yardım Kampanyası” kapsamında Almanya’dan yola çıkan yardım tırımız Dalaman’ımıza ulaştı. Bu projede sadece bir yardım değil, gönüllerin birliği, dostluk köprülerinin kurulması, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Yurt dışında yaşayan dostlarımızla orada bir araya gelmek, böyle anlamlı bir projenin adımlarını birlikte atmak bizim için son derece anlamlı ve gurur vericiydi. Tırımızın içinde yer alan yardımlar, birçok insanımıza bir nefes, bir umut, bir destek olacak. Bu vesileyle bu güzel dayanışmaya emek veren, katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dalaman Belediyesi olarak her zaman dayanışmanın, paylaşmanın, birlikteliğin gücüne inanıyoruz. Ve biliyoruz ki bu dost eli daha da büyüyecek, daha fazla insanımıza ulaşacak” diye konuştu.

KIRSAL MAHALLEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN YURT MÜJDESİ

Help Dünya e.V Yönetim Kurulu Başkanı MortezaEshghparasile birlikte Dalaman’da gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeden bahseden Başkan Durmuş; “Kırsalda yaşayan özellikle kız öğrencilerimiz okula ulaşmakla ilgili büyük bir sorun yaşıyor. Bu sene tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı bölgelerde servisler kesildi. Help Dünya Başkanıyla önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerimize ziyaretimiz olacak. Öğrencilerimiz için bir yurt projemiz olacak. İnşallah açılışını hep birlikte gerçekleştiririz” dedi.

Program teşekkür plaketi sunumuyla sonaerdi.