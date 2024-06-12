Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun çocuklara karne hediyesi olarak Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen “Karne Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi.BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi, önümüzdeki hafta karnelerini alarak yıl sonu tatiline girecek öğrencileri birbirinden eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği Karne Şenliği’nde bir araya getirdi. Belediye 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi yanındaki sahada düzenlenen Karne Şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlik alanında çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte çocukların eğlencesine ortak oldu. Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanına sevimli maskotlarla birlikte giriş yaparak etkinliğe katılan herkesi selamladı. Başarılı bir yıl geçiren tüm çocukları tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu herkese iyi eğlenceler diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca havanın sıcak olması nedeniyle çocuklara sık sık şapka takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Etkinlikte çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu çocuklar ve aileleri ile tek tek görüşerek onlarla sohbet etti. Başkan amcalarıyla kucaklaşan çocuklar ise bu güzel ve eğlenceli etkinlik için Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklara Bozüyük Belediyesi tarafından şapka dağıtılırken çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Yüz boyama etkinliğine yoğun ilgi gösteren çocuklar gün boyu şişme oyun gruplarında canlı langırt, rodeo ve dengecide oynayarak ve trambolinde zıplayarak gönüllerince eğlendiler. Şenlikte ayrıca halat çekme ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli yarışmalara da katılan çocuklar tatlı bir rekabet içerisinde ve centilmence yarıştılar. Bozüyük Belediyesi Karne Şenliğine katılan tüm çocuklar unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler.