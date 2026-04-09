AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, öncülüğünde AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı, ilçede hane ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarla birebir temas kurarak gönül köprüleri inşa eden teşkilat, sadece siyasi bir çalışma değil, aynı zamanda vefa ve samimiyet örneği sergiliyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam ve beraberindeki parti yönetimi, çaldıkları her kapıda sıcak bir karşılamayla buluşurken, ziyaretlerin en anlamlı yönü ise kurulan gönül bağları oluyor. Vatandaşların taleplerini dinleyen, dertlerine ortak olan ve çözüm için notlarını alan teşkilat üyeleri, 'milletle iç içe siyaset' anlayışını sahada güçlü şekilde hissettiriyor.

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Çam, 'Kapısını çaldığımız her evde bir hikâye, bir dua, bir umut var: Bugün sadece misafir değil, evlat olduk.' dedi.

Bu sözler, yapılan ziyaretlerin sadece bir nezaket ziyareti olmadığını; aksine, ilçe halkıyla kurulan derin bağın ve samimi ilişkinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Programlara partinin Kadın Kolları Başkanı Kısmet Sağlam da katılarak kadınların ve ailelerin taleplerini dinledi. Kadın Kolları'nın aktif katılımı, ziyaretlerin kapsayıcılığını artırırken, toplumun her kesimine dokunulmasını sağladı. Her kapının çalındığı, her gönle dokunulduğu bu çalışmalar; Bozüyük'te siyasetin sadece seçimden seçime değil, her an vatandaşın yanında olma sorumluluğuyla yürütüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.