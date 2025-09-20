Bursa’da düzenlenen 11. Ulusal Sosyoloji Kongresi’nin kapanış programına katılan Başkan Bozbey, sosyolojik dönüşümlerde en fazla sorumluluk üstlenen kurumların belediyeler olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde ve Sosyoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen 11. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 17-19 Eylül tarihleri arasında alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. “Toplumsal Dönüşümler ve İhtimaller” başlığıyla hazırlanan kongrede, 3 gün boyunca çağın en önemli meseleleri ele alınarak insanlığın geleceğine dair gelişmeler değerlendirildi.

“En fazla sorumluluk üstlenen kurumlar belediyeler” Kongrenin kapanış programına katılarak konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplumsal yapının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa’nın farklı kültürlerin, inançların ve yaşam biçimlerinin iç içe geçtiği bir buluşma noktası olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Sosyolojik dönüşümlerde en fazla sorumluluk üstlenen kurumlar belediyelerdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan ulaşıma, çevreden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çalışıyoruz. Bunların yanında toplumsal yapıyı güçlendirmeyi en az fiziki hizmetler kadar önemsiyoruz” diye konuştu.

“Birlikte düşünmek mümkün” ‘Başkan Bozbey Burada’ projesiyle her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup sorunları yerinde tespit ederek çözümler geliştirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, “Halkla olan teması çoğaltıp karşılaşmaları ve konuşmaları artırıyoruz. Bursa, birlikte yaşamanın ve birlikte gelişmenin güçlü bir örneğidir. Ulusal Sosyoloji Kongresi de bunun en güzel yansımasıdır. Birlikte düşünmek, birlikte tartışmak ve birlikte üretmek mümkün. İnanıyorum ki bunu hep birlikte başaracağız” dedi.