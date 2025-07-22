İzmir'de Bornova Belediyesi, artan nüfus ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilmek amacıyla tamamı lisans mezunu 15 yeni zabıta personeli aldı. Başkan Ömer Eşki, alım sürecinin tamamen tarafsız, adil ve liyakat esaslı yürütüldüğünü vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, artan nüfus ve günlük hareketliliğin getirdiği ihtiyaçlara karşılık verebilmek amacıyla 15 yeni zabıta personelini göreve başlattı.

Tamamı lisans mezunu olan yeni personeller hem yazılı hem de zorlu fiziksel sınavlardan başarıyla geçerek kadroya alındı. Süreç boyunca tüm aşamalar objektif kriterlerle kayıt altına alındı.

1 MİLYONLUK GÜNLÜK NÜFUSA GÜVENLİ HİZMET İÇİN

Yerleşik nüfusu 450 bini aşan Bornova, üniversiteleri, sanayi bölgeleri ve hastaneleriyle birlikte her gün yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi ağırlıyor. Bu yoğunluk, kent düzeninin korunmasında zabıta ekiplerinin görevini daha da önemli hale getiriyor. Bu nedenle uzun yıllar sonra gerçekleştirilen personel alımı, ilçede büyük bir ihtiyaca yanıt verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zabıta alım sürecinin tamamen adil, şeffaf ve tarafsız bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi. Siyasi bir etki olmadan yapılan alımlarda yalnızca başarı ve liyakat esas alındı. Başkan Eşki, “Bornova artık büyük bir kent; mevcut zabıta personeli bu yükü taşımakta zorlanıyordu. Daha fazla personele ihtiyacımız var ama bu ilk adımı liyakat temelinde attık. Kazanan Bornova halkı olacak” dedi.

ZORLU PARKURLAR, SIKI DENETİM

Adaylar yazılı sınavların ardından sinema sahnelerini aratmayan fiziksel parkurlarda ter döktü. Tüm fiziki sınav süreçleri hem güvenlik hem de şeffaflık açısından kayıt altına alındı. Süreci izleyenler, özellikle dayanıklılık testlerinde yaşanan tempolu anlara tanıklık etti.