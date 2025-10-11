Bornova Belediyesi'nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu BELGEM'de, yaklaşık 2 bin öğrenciye kaynak kitap, yaprak test, deneme sınavı ve rehberlik hizmeti ücretsiz sağlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (BELGEM), öğrencilerin başarılarını artırmak amacıyla sınav grubu öğrencilerine yardımcı kaynak kitaplar, ara gruplardaki öğrencilere ise yaprak testler dağıtıldı. Bu yıl yaklaşık 2 bin öğrencinin faydalanacağı merkezde, tüm yayınlar ücretsiz sağlanırken deneme sınavları ve rehberlik desteği de sunuluyor.

Sınav hazırlığında eşit fırsat

Merkezde eğitim gören öğrencilere tüm ders materyalleri ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca düzenli olarak aylık deneme sınavları uygulanıyor ve rehber öğretmenler aracılığıyla özellikle sınav gruplarına birebir danışmanlık hizmeti sağlanıyor. BELGEM'den yalnızca Bornova'da ikamet eden ya da Bornova'daki okullarda öğrenim gören öğrenciler yararlanabiliyor.

İngilizceden üniversiteye hazırlığa kadar geniş imkân

BELGEM'de, 4. ve 5. sınıflar için İngilizce dersleri verilirken; 6. sınıftan mezun öğrencilere kadar tüm kademelerde farklı alanlarda eğitim desteği sağlanıyor. 50 kişilik eğitimci kadrosuyla merkez, öğrencileri hem LGS'ye hem de YKS'ye hazırlıyor. Bu yıl 1.800 öğrencinin kayıt yaptırdığı merkezde ek kontenjanlarla birlikte sayının 2.000'e ulaşması hedefleniyor.

Başkan Ömer Eşki: 'Eşit eğitim hakkı için yanınızdayız'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM'in en önemli özelliğinin hiçbir ücret talep edilmeden kaynak kitap, test ve tüm materyallerin öğrencilere sunulması olduğunu vurguladı. Eşki, 'Eğitimde fırsat eşitliği bizim için çok değerli. Bornovalı öğrencilerimizin hayallerine ulaşmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. BELGEM, yalnızca sınavlara hazırlık değil; aynı zamanda özgüven kazandıran ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir merkezdir' dedi.