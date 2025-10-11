Eğitim-İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Lale Kale, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin sistematik biçimde geciktirilmesine tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

MANİSA (İGFA) - Başkan Lale Kale, 'Öğretmenlerin alın teri ve emeğinin karşılığı olan ek ders ödemeleri, ne yazık ki sistematik bir şekilde geciktirilmektedir. Her ayın 1'inde yapılması ve ayın ilk haftası ödenmesi gereken ekdersler, artık keyfi bir takvimle, neredeyse maaş günlerine ötelenerek eğitim emekçilerinin mağduriyetine yol açmaktadır.

Bu durum, basit bir idari aksaklıktan öte, öğretmenlerin ekonomik düzenini altüst eden bir saygısızlıktır. Her ay yaşanan bu gecikmeler yüzünden meslektaşlarımız kira, fatura ve kredi gibi temel borçlarını zamanında ödeyememekte, bir borç sarmalının içine itilmektedir.

Ek ders ücreti bir lütuf değil, öğretmenin harcadığı emeğin ve yaptığı fazla mesainin yasal karşılığıdır. Bu hakkın geciktirilmesi, öğretmenin emeğini hiçe saymaktır. Eğitim çalışanlarının bu soruna gösterecek sabrı kalmamıştır.

Eğitim-İş olarak taleplerimiz nettir:

Ek ders ödemeleri, her ayın ilk haftasında ve düzenli olarak öğretmenlerin hesaplarına yatırılmalıdır.

Sorumlu idari birimler, şeffaf ve hesap verebilir bir ödeme takvimi oluşturmalıdır.

Öğretmenlerin emeği üzerinden yürütülen bu keyfi ve ciddiyetsiz uygulamaya derhal son verilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, eğitimde başarının ve verimin ilk adımı, öğretmenin emeğine ve onuruna saygı göstermekten geçer. Geciken her kuruş, yalnızca öğretmenin değil, tüm eğitim sisteminin itibar kaybıdır' dedi.