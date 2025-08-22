İzmir Bornova Belediyesi, Mustafa Kemal Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım düzenlemelerine başlarken, İzmir’de ilk kez bordür makinesi kullandı.İZMİR (İGFA) - Saatte 100 metre bordür döşeyen makine işçilik maliyetlerini üçte bire indiriyor. Başkan Ömer Eşki, çalışmaları yerinde inceleyerek makinenin ürettiği ilk bordüre nazar boncuğu yerleştirdi.

İşçilik maliyetini üçte bire indiriyor

Bornova Belediyesi, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mustafa Kemal Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölümlerde asfaltlama ve kaldırım düzenlemelerine başladı. Çalışmalarda, İzmir’de ilk defa bordür makinesi kullanılarak hem zamandan hem de işçilik maliyetlerinden büyük tasarruf sağlanıyor.

Saatte 100 metre bordür döşeniyor

Yeni sistem sayesinde bordür döşemede işçilik ve maliyet üç kat azaldı, zamandan da önemli ölçüde tasarruf ediliyor. Makine saatte 100 metre bordür döşeyebiliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgili bürokratlar ve birim sorumluları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Bordür makinesinin kullanıldığı ilk anda dökülen beton içine bir nazar boncuğu yerleştiren Başkan Eşki, “Bornova’mıza hayırlı olsun” mesajı verdi.

Başkan Eşki: “Bizi çok rahatlatacak bir sistem”

Çalışmaları değerlendiren Başkan Eşki şunları söyledi: “Mustafa Kemal Caddesi’nde Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Okulu’nun önündeyiz. İzmir’de bir ilk olan bordür makinemizi ilk defa burada deniyoruz. Bizi iş gücü olarak çok rahatlatacak, fazla personel ihtiyacını ortadan kaldıracak ve çok hızlandıracak bir sisteme geçiyoruz. Bordür makinemiz kendi kendine çok hızlı bir şekilde yol alıyor. Çok kısa sürede uzun mesafeleri burada hayata geçirebiliyoruz. Biz de makinemizin ürettiği ilk bordüre bir nazar boncuğu takıyoruz. Burada kalıcı olacak. Bornova’mıza hayırlı olsun.”

Mustafa Kemal Caddesi bambaşka bir görünüme kavuşacak

Çalışmalar tamamlandığında Mustafa Kemal Caddesi, modern yol, kaldırımlar ve otopark alanları ile bambaşka bir görünüme kavuşacak. Yolun iki yanında otopark cepleri oluşturulacak. Trafik, gidiş ve geliş olmak üzere iki şerit halinde akacak. Sökülen demirlerin yerine ateş tuğlasından örülü orta refüj yapılacak. Refüjde dekoratif orta aydınlatma direkleri yer alacak ve peyzaj düzenlemeleri ile cadde modern bir görünüme kavuşacak.