Yetkililer, şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve ele geçirilen malzemelerin olayla bağlantısının araştırıldığını belirtti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde 24 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen dolandırıcılık olayına ilişkin, şüpheli şahısların Bilecik'ten geçiş yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda çeşitli dövizler, altın ve ziynet eşyaları ele geçirilirken, olaya karışan 2 şüpheli şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar Bolvadin'de 24 Kasım 2025'te gerçekleşen dolandırıcılık olayına karışan iki şüpheli, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

