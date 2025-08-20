Bunlar da ilginizi çekebilir

Trafik, Abant Kavşağı’ndan D-100 karayoluna yönlendirilirken, ekipler kamyonu kaldırmak ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Henüz plakası ve sürücü kimliği belirlenemeyen kamyonun devrilmesi üzerine İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik, Abant Kavşağı’ndan D-100 karayoluna yönlendiriliyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli 1. viyadük mevkisinde asfalt yüklü bir kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesiyle kaza meydana geldi.

