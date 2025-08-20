İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde artan kira fiyatlarının ve konutların yatırım aracına dönüşmesinin, orta ve alt gelir gruplarını kent merkezlerinden dışlayarak paylaşımlı ev sistemini zorunlu hale getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sosyolog Dr. Berat Dağ, İstanbul’daki kira artışlarının New York’u geride bıraktığını, paylaşımlı evlere yönelimin ekonomik ve sosyolojik dönüşüm getirdiğini belirtti.

Konutun yatırım aracına dönüşmesi eşitsizlikleri derinleştirirken, orta gelirli kesim kentten dışlandığını öne süren Dr. Dağ, İstanbul’da kira artışlarının enflasyon, döviz kuru, çarpık kentleşme, plansız göç ve deprem riski gibi faktörlerden kaynaklandığını kaydetti.

Dağ, söz konusu durumun toplumsal eşitsizlikleri artırdığını ve alt-orta sınıfların kent merkezlerinde güvenli bir yaşam sürmesini zorlaştırdığını belirtti.

"Üst sınıflar kentin imkânlarından faydalanırken, çoğunluk güvensiz koşullarda kent hakkına ulaşmaya çalışıyor” diyen Dağ, artan kiralar ve hayat pahalılığı nedeniyle gençler ve beyaz yakalılar paylaşımlı evlere yönelttiğini kaydederek, bu sistemin bireysel özgürlüklerden feragat anlamına geldiğini ancak tecrit edilmiş yalnızlaşmaya karşı yeni bir dayanışma biçimi oluşturabileceğini söyledi.

ORTA GELİRLİLER KENTTEN DIŞLANIYOR

Sosyolog Dr. Berat Dağ, orta gelirli bireylerin İstanbul’dan dışlandığını, merkezî semtlerin üst sınıfların hâkimiyetine geçtiğini öne sürdü.

Alt ve alt-orta sınıfların kentin ekonomik, kültürel ve siyasi imkânlarından mahrum kaldığını vurgulayan Dr. Dağ, “İstanbul, ayrıcalıklı azınlıkların kontrolünde mekânsal bir parçalanma yaşıyor. Çoğunluk, güvensiz ve riskli bir ev ve iş hayatına hapsoluyor” dedi.