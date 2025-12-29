TCMB, 2026 Para Politikası metnini yayımladı. Raporda fiyat istikrarının temel hedef olduğu vurgulanırken, enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu. Para politikasında sıkılık, makroihtiyati tedbirler ve güçlü iletişim öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 Para Politikası çerçevesini kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahın ön koşulu olduğu vurgulanarak, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu belirtildi. Bu doğrultuda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

Enflasyon hedefini 2026 yılında da yüzde 5 olarak korurken, hedef etrafındaki belirsizlik aralığı ±2 puan olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyonunun bu aralığın dışında kalması durumunda Hükümet'e 'Açık Mektup' yazılacağı kaydedildi.

Raporda, kısa vadede yıl sonuna odaklı ara hedefler, orta vadede ise enflasyon hedefinin iktisadi birimler için temel referans olacağı belirtildi.

PARA POLİTİKASI DURUŞU VE FAİZ SÜRECİ

Merkez Bankası2nın temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olmaya devam edeceğinin altı çizildiği raporda; 2025 yılı boyunca uygulanan faiz indirimleri, ara PPK kararları ve finansal oynaklıklara karşı alınan önlemler hatırlatılırken, 2026'da para politikasının enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde oluşturulacağı vurgulandı.

Makroihtiyati politikaların 2026'da da parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek şekilde sürdürüleceği belirtilirken, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) büyük ölçüde sonlandırıldığı, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 61'e yükseldiği kaydedildi. 2026 yılında da likidite yönetiminde geniş araç setini kullanacağını, döviz kuru seviyesine yönelik bir hedefi olmadığını ve mevcut kur rejiminin sürdürüleceğini açıkladı.

Para politikasında şeffaflık ve öngörülebilirliğin ön planda olacağı belirtilen raporda, PPK toplantılarının 2026'da 8 kez yapılacağı, Enflasyon Raporu'nun yılda 4 kez yayımlanacağı ve TCMB'nin çok kanallı iletişim politikasını sürdüreceğinin altı çizildi.

