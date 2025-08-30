Kurum içi eğitim ve mentörlük programlarıyla sürdürülebilir başarıya odaklanan BNP Paribas Cardif Türkiye, çalışanlarının gelişimine yatırım yaparak kurumsal yapısını güçlendiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Hayat sigortacılığı ve BES alanlarındaki faaliyetleriyle Türkiye’nin lider sigorta kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye, insan kaynağını en önemli değerlerinden biri olarak görerek çalışan gelişimine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Sigortayı daha ulaşılabilir kılma misyonuyla faaliyet gösteren firma; kurum içi mentörlük, iç eğitmenlik, kariyer günleri ve tasarım odaklı düşünme gibi özgün programlarıyla da çalışanlarının hem bireysel hem de profesyonel gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Kurum kültürünü “sürekli gelişim” anlayışıyla şekillendiren BNP Paribas Cardif Türkiye, çalışanlarına sunduğu çeşitli eğitim ve gelişim programlarıyla organizasyonel yapısını her geçen gün daha da güçlendiriyor. 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilen kapsamlı programlarla hem iç bilgi birikiminin kuruma yayılması hem de çalışanların kariyer yolculuklarının sürdürülebilir şekilde desteklenmesi hedefleniyor.

Mentörlük Programı ile Bilgi Transferi ve Liderlik Gelişimi

Mart 2025 itibarıyla aktif duruma getirilen mentörlük programı, sadece bireysel gelişimi desteklemekle kalmayıp kurum genelinde liderlik kültürünün kökleşmesine de önemli katkı sağlıyor. 20 mentör ve 34 danışan ile yürütülen program, çalışanlar arasında deneyim paylaşımını teşvik ederken; bireysel gelişimi desteklemek, bilgi ve deneyim transferini artırmak ve çalışan bağlılığını güçlendirmek gibi çok yönlü hedeflere hizmet ediyor. Aynı zamanda danışanların kariyer yolculuklarına rehberlik edilirken, mentörlerin liderlik, iletişim ve koçluk becerileri de gelişiyor.

"Paylaş & Parlat" ile İçeriden Öğrenme Kültürü

BNP Paribas Cardif Türkiye, iç eğitmenlik programı “ Paylaş & Parlat” ile kurum içindeki bilgi, yetkinlik ve deneyimlerin çalışanlar arasında paylaşılmasını teşvik ederek öğrenme kültürünün kurum içinde yayılmasını hedefliyor. Çalışanların hem eğitici hem de öğrenen roller üstlenmesini sağlayacak olan program, bu özelliği ile gelişimi çift yönlü şekilde destekleme imkânı tanıyor. Nisan-Haziran döneminde içerik hazırlıkları tamamlanan ve Temmuz ayında hayata geçirilecek eğitimler; kişisel gelişimden mesleki teknik bilgilere ve yetkinlik geliştirmeye uzanan geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. 22 iç eğitmenin katkısıyla tasarlanan eğitim programı, kurum içi bilgi paylaşımını teşvik ederken aynı zamanda çalışanların gelişim alanlarını keşfetmelerini de sağlıyor.

Career Days 2025: Global Perspektifle İlham Veren Paylaşımlar

BNP Paribas Cardif tarafından 10 Mart – 11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen “2025 Kariyer Günleri ” etkinlikleri, kurumun 45 ülkeden 18.500'ün üzerinde çalışanına yönelik olarak düzenlendi. Açılış konuşmaları, canlı oturumlar, kültürel aktiviteler, webinar ve fuarlar ile zenginleştirilen Kariyer Günü etkinliklerinde, iç mobilite ve yetkinlik gelişimi konularına odaklanan somut, faydalı ve ilham verici bilgiler paylaşıldı. Kariyer Günleri etkinlikleri, çalışanların grup hakkındaki bilgisini geliştirmek; becerilerini, ihtiyaçlarını belirleyerek mevcut gelişim tekliflerini ve planlarını keşfetmelerini sağlamak; kariyer planlarını geliştirmek ve yarının dünyasına ayak uydurmalarını sağlayacak inisiyatifler vermek; farklı kuruluşlarda ve ülkelerde mevcut olan pozisyonları keşfetmelerini sağlamak; diledikleri takdirde iç mobilite için teşvik etmek gibi birçok amaca hizmet edecek şekilde organize edildi.

Design Thinking Pro Plus ile Yenilikçi Çözümler

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin tasarım odak lı düşünme metodolojisinin uygulandığı “Design Thinking Pro Plus 2025” programı, katılımcıların Tasarım Odaklı Düşünme yöntemini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Aralık 2024 – Mayıs 2025 döneminde 82 çalışanın katılımıyla gerçekleşen programın temel hedefi ise kurum içindeki bireylerin yaratıcı problem çözme, iş birliği ve empati gibi temel becerilerini geliştirerek, gerçek kurumsal ihtiyaçlar ve problemler karşısında etkin, kullanıcı odaklı çözümler tasarlayabilmelerine olanak tanımak olarak belirlendi. Program kapsamında geliştirilerek en yüksek puanı alan ilk 6 proje üst yönetimle paylaşılmak üzere seçilirken, “Stay Connect” kapsamında değerlendirmeye alınan ve uygulunabilirlik potansiyeli taşıyan projeler ise prototipleme ve geliştirme sürecine dahil edildi.

Stay Connected: Çalışan Geri Bildirimleriyle Şekillenen Gelişim

Global çapta gerçe kleştirilen Stay Connected çalışan bağlılığı anketi sonrasında gelişim alanlarını belirlemek üzere 7 fokus grup çalışmasına imza atan BNP Paribas Cardif Türkiye, tüm departman temsilcilerinin katıldığı çalışmada 64 tane gelişim hedefi belirledi. Bu alanlar “operasyonel verimlilik”, “esenlik” ve “liderlik” başlıklarında toplanarak 15 elçi eşliğinde aksiyon planlarına dönüştürüldü. Çalışma kapsamında hızlı kazanımlar ve kısa vadeli hedeflerde %100’e yakın başarı sağlayan şirket, uzun vadeli aksiyonlarını ise ilgili departmanlara aktararak süreç takibine odaklandı.

Dijital Oryantasyon ile Etkili Başlangıç

BNP Paribas Cardif Türkiye, yeni işe başlayan çalışanlarının daha kısa sürede adaptasyonunu sağlamak ve çalışan deneyimini iyileştirmek amacıyla oryantasyon süreçlerini dijitalleştirerek e-öğrenme platformuna taşıdı. Kurum süreçlerinin, departman işleyişlerinin ve teknik bilgilerin aktarıldığı bu dijital yapı, kullanıcı dostu ve interaktif içerikleriyle öğrenme sürecini desteklerken, öğrenme ölçümü ve değerlendirme mekanizması ile de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amacı taşıyor.

Çalışanlarının gelişimini sadece bireysel bir yatırım değil, kurumsal sürdürülebilirliğin ve müşteri memnuniyetinin de temel unsurlarından biri olarak değerlendiren BNP Paribas Cardif Türkiye, “Değişen Dünyanın Sigortacısı” mottosuyla ve gelişime odaklı kurumsal yapısı ile insan kaynağına değer katan güçlü adımlar atmayı sürdürüyor.