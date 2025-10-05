Bunlar da ilginizi çekebilir

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kaçak avcılık ve yaban hayvanı ticaretine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Ekipler, kolluk kuvvetleriyle birlikte çadıra intikal ederek yaptıkları incelemede, 90 adet kınalı keklik tespit etti.

BİTLİS (İGFA) - Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tatvan ilçesi kırsalında keklik ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Tatvan kırsalında ihbar üzerine bir çadırda 90 kınalı keklik ele geçirdi. Kaçak ticaret yapan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı; keklikler doğaya salındı.

