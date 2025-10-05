İYİ Parti Genel Başkan adaylığı ile adını duyuran Keşanlı Mehmet Tolga Akalın, ilçedeki 140 dönümlük tarlasında dünyada ilk kez yer altı damlama sulama yöntemiyle çeltik üretti. Su tüketimini 4'te 1'e düşüren sistem, bayır arazilerde üretimi mümkün kılıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşanlı İYİ Parti Genel Başkan Adayı Mehmet Tolga Akalın, Müsellim Çiftliği'nde 140 dönümlük tarlasında tarım dünyasında çığır açan bir projeye imza attı. Dünyada ilk kez yer altı damlama sulama yöntemiyle çeltik üretimi gerçekleştiren Akalın, su kullanımını 2.500-2.600 ton/dekardan 700-750 ton/dekara düşürerek yüzde 75 tasarruf sağladı. Sistem, bayır arazilerde çeltik üretimini mümkün kılıp işçilik ve mazot maliyetlerini azalttı.

SU VE ENERJİ TASARRUFUYLA ÇEVRECİ ÜRETİM

Geleneksel çeltik üretiminde dekar başına 2 bin 500 ile 2 bin 600 ton su kullanılırken, bu sistemle 700-750 ton yeterli olduğunu ifade eden Tolga Akalın, projeyi su kıtlığı sorunu yaşayan dünyada tarımsal üretimde devrim niteliğinde bir adım olarak duyurdu.

128 güneş paneliyle tamamen güneş enerjisiyle çalışan projenin, enerji maliyetlerini düşürdüğü gibi çevreye de zarar vermediğine dikkati çeken Akalın, fazla elektriğin şebekeye satılamamasını 'milli kayıp' olarak nitelendirerek yasal düzenleme talep etti.

BAYIR ARAZİDE ÇELTİK DEVRİMİ

Geleneksel yöntemle düz arazilerde yapılan çeltik üretimi, Mehmet Tolga Akalın'ın sisteminde 16 metre kot farkı olan bayır arazilerde gerçekleşti.

Toprağın 30 cm altına döşenen basınç ayarlı damlama boruları, bakır alaşımıyla kök girişini engellediğini ifade eden Akalın, 'Mibzerle ekim, traktörle ilaçlama yapabiliyoruz. Tesviye veya tirleme yok. Çamur kardeşliğine son verdik; biçerdöver rahatça çalışıyor' dedi.

'Türkiye'de ilk olduğunu biliyordum, ama firma yetkililerinden öğrendim ki bu ölçekte dünyada da bir ilk' diyen Akalın, su kıtlığına karşı tarımda devrim oluşturabileceğini söyledi.

HEDEF: ÇELTİK İTHALATINI BİTİRMEK

Hamzadere bölgesinde 330 bin dönüm alanın sulamaya açılacağını belirten Akalın, 100 bin dönümünün çeltik için uygun olduğunu vurgulayarak, 'Bu sistem yaygınlaşırsa, Edirne, Keşan ve Hamzadere ile Türkiye çeltikte kendine yeter, ithalat biter' dedi.

Akalın, önümüzdeki yıl projeyi 310 dönüme genişleteceğini ve Tarım Bakanlığı ile Ziraat Bankası'na çağrıda bulunarak çiftçilere destek istedi.

MEHMET DEMİR: 'ÇELTİKTE TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA DA BİR İLK OLABİLİR'

Sistemi kuran firma sahibi ve Akalın'ın arkadaşı Mehmet Demir ise yer altı damlama teknolojisinin detaylarını anlattı:

Bu sistemin hortumların toprağın 30-35 santim altına döşenmesiyle çalıştığını belirten Demir, 'Yüzeyde hiçbir boru görünmüyor. Karbon salınımını minimuma indiriyor, suyun buharlaşmasını engelliyor ve kullanılan su miktarını ciddi oranda azaltıyor. 20-25 yıl ömrü olan bir sistem. Çiftçi sadece vana açıp kapatarak sulama yapabilecek' dedi.

Demir ayrıca, uygulamanın Türkiye'de çeltik tarımında ilk kez hayata geçirildiğini vurgulayarak, 'Narenciye, Antep fıstığı, zeytin, mısır, ayçiçeği gibi birçok üründe kullanılan bu yöntem şimdi çeltikte uygulanıyor. Bu da dünyada bir ilk olabilir. En büyük avantajı, bayır arazide çeltik yetiştirme imkanı sağlamasıdır. Böylece ekim alanı artacak, pirinç ithalatına ihtiyaç azalacak ve Türkiye kendi kendine yeten bir ülke haline gelecek' diye konuştu.