Borsa İstanbul'da yılın son günlerine yaklaşılırken işlem hacminin düşük kalması ve yurt dışı piyasaların tatilde olması, endekste temkinli ve sınırlı hareketlere neden oluyor. Bankacılık endeksi gerilerken, sanayi endeksi günü kazançla tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Borsa İstanbul'da yılın son günlerine yaklaşılırken işlem hacminin düşük seyretmesi, yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor. Sektör temsilcileri, dün alıcılı açılışa rağmen yurt dışı piyasaların tatilde olması nedeniyle hacmin zayıf kaldığını ve BIST100 Endeksi'nin günü yüzde 0,03 kayıpla 11.336 seviyesinden tamamladığını belirtiyor.

Bankacılık endeksinde yüzde 0,30 değer kaybı yaşandığı günde, sanayi endeksi ise yüzde 0,54 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, düşük hacmin yukarı yönlü denemeleri isteksiz ve teyitsiz bıraktığını ifade ediyor. Küresel tarafta ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki sakin ve temkinli görünümün, iç piyasaya da yansıdığına dikkat çekiliyor. Bu durum, Borsa İstanbul'un açılışta yataya yakın ve temkinli bir seyir izlemesine işaret ediyor.

Teknik analizlerde 11.252 seviyesinin kısa vadede ilk destek noktası olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece olası geri çekilmelerin düzeltme olarak değerlendirileceği kaydediliyor. Analistler, 11.252'nin altına sarkılması durumunda 10.970 ve 10.850 seviyelerinin alt destekler olarak takip edileceğini, yukarı yönde ise tarihi zirve olan 11.605 seviyesinin aşılmasının endekste hareketlerin güç kazanması açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Sektör temsilcileri, 'Hacimde belirgin bir toparlanma görülmediği sürece gün içi hareketlerin dar bantta kalması olası. Yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor' diyerek yıl sonu hareketliliğine dair uyarıda bulundu.