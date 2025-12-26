Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, tarla ürünleri, sebze, meyve ve süs bitkilerinde bir önceki yıla kıyasla üretim miktarlarında düşüş yaşandı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıkladığı 2025 yılına ilişkin Bitkisel Üretim İstatistikleri'ne göre tahıllardan meyveye, sebzeden süs bitkilerine üretimde genel düşüş yaşandı

2025 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin (yem bitkileri hariç) üretimi yüzde 9,0 azalarak yaklaşık 68,1 milyon ton oldu. Tahıl üretimi ise yüzde 12,3 düşüşle 34,2 milyon tona geriledi. Buğday üretimi yüzde 13,7 azalarak 17,9 milyon ton, arpa yüzde 25,9 düşüşle 6 milyon ton, çavdar yüzde 20,9 azalarak 203 bin ton, yulaf yüzde 26,3 düşüşle 288 bin ton olarak gerçekleşti. Mısır üretimi ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton oldu.

Kuru baklagillerde nohut 413 bin ton, kuru fasulye 247 bin ton, kırmızı mercimek 250 bin ton seviyesinde üretildi. Patates üretimi yüzde 7,2 azalarak 6,4 milyon ton, soya üretimi yüzde 17,4 düşüşle 149 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 11,8 azalarak 1,9 milyon ton olarak kaydedildi. Şeker pancarı üretimi ise yüzde 2 düşüşle 22 milyon ton oldu.

SEBZE ÜRETİMİ SINIRLI DÜŞÜŞLE DEVAM ETTİ

Sebze üretimi 2025 yılında yüzde 0,9 azalışla 33,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Üretim artışları karpuzda yüzde 6,7, kuru soğanda yüzde 9,8 ve sivri biberde yüzde 1,8 olurken; domates yüzde 7,6, salçalık kapya biber yüzde 4,7 ve hıyar yüzde 2 oranında geriledi.

MEYVE, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Meyve ve içecek bitkileri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 30,9 düşerek 19,6 milyon ton oldu. Elma yüzde 48,3, çilek yüzde 1,9, şeftali yüzde 46,1, nektarin yüzde 44,1, kiraz yüzde 70,6, üzüm yüzde 27,5 ve nar yüzde 10,2 oranında azaldı. Turunçgillerde mandalina üretimi yüzde 5,8 artarken; portakal yüzde 17,5 ve limon yüzde 34,4 düştü. Sert kabuklu meyvelerde fındık yüzde 38,5, ceviz yüzde 38,2, Antep fıstığı yüzde 61,5 oranında azaldı. Muz üretimi yüzde 1,2 ve zeytin üretimi yüzde 34,7 geriledi.

SÜS BİTKİLERİNDE SINIRLI DEĞİŞİM

Süs bitkileri üretimi yüzde 1,4 düşüşle gerçekleşti. Kesme çiçekler üretimde yüzde 66,4 pay alırken yüzde 5,8 azalış gösterdi, diğer süs bitkilerinde ise yüzde 8,7 artış gözlendi.

TÜİK verileri, tarım ve bitkisel üretimde genel olarak 2025 yılında bir düşüş trendinin görüldüğünü ortaya koyarken, özellikle meyve ve tahıl üretimindeki sert düşüşler dikkat çekti.