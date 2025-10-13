Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kabak çekirdeği üretiminde Türkiye birincisi olma başarısını gösteren Talaslı çiftçileri kutlayarak, bereketli bir hasat sezonu diledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve çiftçilerle birlikte Süleymanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kabak çekirdeği hasadına katıldı. Tarlaya inerek kabakları elleriyle toplama makinesine koyan Başkan Yalçın ve beraberindeki heyet, daha sonra üreticilerle sohbet edip onların taleplerini dinledi.

'BU SENE DE VERİM GÜZEL'

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Talas'ın çerezlik kabak üretiminde Türkiye'nin zirvesinde yer aldığını belirterek, 'Şu anda Talas'ta çerezlik kabak hasadı yapıyoruz. 2024 yılını Türkiye birincisi olarak tamamladık. Hem ekonomik değeri hem de eğlencelik tüketimiyle önemli bir ürün. Verim bu sene de güzel, çiftçilerimiz fiyatlardan memnun. Hasadımız bu ay başlayıp önümüzdeki ay tamamlanacak. Talas bu konuda çok güçlü bir üretim merkezi haline geldi. Tüm çiftçilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMANIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Süleymanlı ve çevre mahallelerdeki üreticileri tebrik ederek, 'Türkiye birincisi olmanız hepimiz için büyük bir gurur. Şüphesiz en önemli sektör gıda sektörüdür. Ne olursa olsun insanın yeme içme ihtiyacı hiç bitmiyor. Talasımızda sadece kabak çekirdeğinde değil, nohut, kuru fasulye ve diğer hububatlarda da çok başarılı üretimler yapılıyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimize, üreticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'HEM ZİYARET HEM TİCARET'

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de kabak çekirdeği hasadının bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, 'Bugün Süleymanlı Mahallemizde hem mahalle ziyareti yapalım hem de hasadı yerinde görelim istedik. İlçemizde önemli miktarda çerezlik kabak yetiştiriliyor. Bu emeklerin karşılığını bereketli bir sezonla almak en büyük dileğimiz. Hasadın çiftçilerimize, mahallelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum