"Dünya Kadın Girişimciler Günü" kapsamında özel bir gösterimi yapılan "Bir Fincan Cesaret - A Cup of Courage" belgeseli izleyicilerden tam not aldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika'ya göç eden başarılı Türklerin hikayelerini konu alan Seyir Amerika kanalı ve Turkish Coffee Lady Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen belgeselin prömiyeri, Old Town Alexandria'nın en tarihi binalarından biri Athenaeum sanat galerisinde Türk ve Amerikan toplumundan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

2009 yılından beri dünyaya Türk kahvesini gastrodiplomasi aracılığıyla tanıtan ve Amerika, Avrupa, Kanada'yı Türk kahvesi kamyonuyla karış karış dolaşan Turkish Coffee Lady'nin Türk kahvesini dünyaya sevdirme misyonunu anlatıldı.

Ayrıca Amerika'da göçmen bir kadın girişimci olarak karşılaştığı zorlukların anlatıldığı yapımda, geçirdiği göğüs kanseriyle değişen hayatı ve anneliğin getirdiği güçle nasıl hayata bağlandığını da konu alıyor.

ABDPost.Com'a göre Seyir Amerika ekibinden Kaan Öztürk ve Mahmut Şenyuva, yaklaşık 3 ay süren çekimler sonunda hazırlanan belgeselin gelecek nesillere örnek teşkil etmesini amaçladıklarını ve Youtube kanalları üzerinden ilham veren göçmenlerin hikayelerini paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Belgeselin çok beğenilen afişi Sema Pınar Öztürk tarafından özel olarak tasarlandı.

Alexandria'nın yeni seçilen belediye başkanı Alyia Gaskins'in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte, Gaskins toplumlar arasındaki kültürel etkileşiminin artırılmasının önemine vurgu yaparken, yerel Belediye temsilcisi Henry Hollander Alexandria'da işletme açmak isteyen girişimcilere verilen destek programları hakkında bilgi verdi.

Turkish Coffee Lady'nin kurucu başkanı Gizem Şalcıgil White, girişimcilik serüveninde kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, 15. yılını kutladığı markasını kızı Kaylin Zübeyde'ye ve ülkesine bir miras olarak bırakmayı arzu ettiğini vurguladı.