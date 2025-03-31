Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca 8 bin 500'den fazla görevliyle 200 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve bu kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 3 bin 961 işletmeye toplam 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Alo 174'e en fazla başvuru yapan 5 il sıralamasında ise İstanbul başı çekti.ANKARA (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla yıl boyunca devam eden rutin gıda denetimlerine ek olarak gıda işletmelerine dönük kontrolleri sıklaştırdıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, göreve geldiği günden bu yana gıda güvenilirliği konusuna ayrı bir önem verdiğini vurguladı.

8 bin 500'ün üzerindeki görevliyle yılda ortalama 1 milyon 300 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bakan Yumaklı, denetimlerde vatandaşlığımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmadıklarını ifade ederek, "Rutin denetimlerimizin yanında dönemsel olarak sektörel denetimlerimiz de sürüyor. Ramazan ayı boyunca yani 1 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin denetim yaptık. Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye toplamda 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunlardan 125 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bayramda sık tüketilen şekerleme, çikolata, unlu mamuller gibi ürünlere yönelik eş zamanlı yoğun denetim seferberliğini sürdürdüklerini kaydeden Bakan Yumaklı, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, herhangi bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığımızın diğer iletişim kanallarına bildirilmesini talep ederek, "En iyi denetçi, tüketicinin kendisidir" açıklamasını yineledi.

Alo 174'ü kullanan en çok başvuru yapılan 5 il sıralamasında ise İstanbul başı çekerken, sırayı Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.