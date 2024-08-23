Eski Başbakan ve TBMM Eski Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’da katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Binali Yıldırım, ziyarette Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, Dilovası'nın kalkınmasına yönelik projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yıldırım, bölgenin gelişimine katkıda bulunacak her türlü projeyi desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilçenin mevcut durumu ve gelecekteki projeleri hakkında Yıldırım’a bilgi sundu. Ayrıca, Dilovası'nın karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların aşılması için yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Yıldırım ve Ömeroğlu, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini değerlendirdiler. Yıldırım, Başkan Ömeroğlu’na başarılı görev dönemleri geçirmesi için iyi dileklerini iletti ve Dilovası’na olan ilgisinin devam edeceğini vurguladı.