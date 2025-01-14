Bingöl İli Kültür, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BİN-İL-DER) Başkanı Sayın Cengiz Butakın ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - BİN-İL-DER'in İstanbul Valiliği'ne yaptığı ziyarette derneğin Bingöl kültürünü tanıtma, sosyal yardımlaşma faaliyetlerini genişletme ve dayanışmayı artırma yönündeki çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

İlerleyen dönemlerde hayata geçirilecek proje ve programlar üzerine istişarelerde bulunulurken İstanbul Valisi Davut Gül, BİN-İL-DER’in gerçekleştireceği proje ve programlarda desteklerini sürdüreceğini ve her zaman yanlarında olacağını ifade etti. Ziyaret sonunda, dernek yöneticileri misafirperverlikten ötürü Vali Gül’e teşekkür etti.

BİN-İL-DER Başkanı Cengiz Butakın, İstanbul gibi büyük bir metropolde Bingöl’ü ve Bingöl kültürünü temsil eden bir yapı olarak, toplumsal dayanışmayı artıracak projelere öncülük etmeye devam edeceklerini söyledi.