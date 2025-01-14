Kale Grubu’nun, kurucusu merhum İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri için başvurular açıldı.İSTANBUL (İGFA) - 2017 yılından bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri’ne bu yılki başvurular açıldı. Dokuzuncu kez hayata geçirilen programa sosyal girişimler, etki odaklı girişimler ve girişimci adayları başvurabilecek.

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde yapılacak başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek.

Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli isimlerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un karşısına çıkacak. Kazanan adaylar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

SOSYAL GİRİŞİMLERİ GELİŞTİRECEK ÖDÜLLER

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında ödül miktarı Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisi için 350 biner TL, Gençlik Kategorisi için ise 100 bin TL olarak belirlendi. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacak.

Başvurular, 23 Şubat’a kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.