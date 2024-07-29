Türkiye bilişim sektörünün referans noktası “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500” ödül törenine sayılı günler kaldı. Sektör rakamlarının açıklanacağı ve sektör liderlerinin ödüllendirileceği tören, 7 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu Grand Pera – Emek Sahne’de (Tarihi Emek Sineması) gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları özel bir törenle açıklanacak.

Türkiye’nin ve iş dünyasının her alandaki ilerlemesinde önemli katkıları olan, bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2023 Araştırması’nın sonuçlarının açıklanacağı tören, 7 Ağustos Çarşamba günü 17:00-18:30 saatleri arasında açılış konuşmaları ile başlayacak.

Ardından bilişim sektörünün büyüklerine ödüllerinin takdim edileceği Bilişim 500 Ödül Töreni, ödüllerin sahiplerini bulması ile son bulacak.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE SON 10 YILDAKİ EN YÜKSEK BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2023 Araştırması’nın sonuçlarının açıklanacağı törende, bilişim dünyasının en iyileri ödüllerini alacak. Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Unan, sektöre ilişkin son derece önemli veriler de paylaşacak.

2023 yılında araştırmaya katılan şirketlerin 3’te 1’inin büyüme gösterdiğine dikkat çeken Unan, en yüksek büyüme oranının yüzde 1.468 ile yazılım alanında faaliyet gösteren bir şirkete ait olduğunu belirtti. Unan, “İlk analizlere göre 111 şirketin yüzde 100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. En yüksek büyüme gösteren ilk 5 şirketin ortalama büyümesi yüzde 680 ve büyüyen şirketler yazılım ve hizmet alanında faaliyet gösteriyor” ifadesini kullandı.

Bilişim 500’ün ödül töreni KoçSistem’in sponsorluğunda ve tören sonrası dağıtılacak İlk 500 Bilişim Şirketi Yayını ise Odine‘nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Törende her yıl olduğu gibi sektörde 35 yılını geride bırakan profesyoneller onurlandırılacak.

Bilişim sektörünün “Pazar Yeri” olarak kabul edilen Bilişim 500’e başvuran şirketler; Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici ya da Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, olmak üzere 4 ana kategori altında değerlendirecek. Bu kategorilerin donanım, hizmet ve yazılım alt tabloları bulunurken PLUS ismindeki çok önemsenen özel tablolar da yine yerini alacak. Ve tören sonunda en kıymet verilen ödüller olarak “Türkiye Ekonomisine Katkı Ödülleri” sahiplerini bulacak.