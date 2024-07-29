BURSA (İGFA) - Borusan Grubu, Marmara Denizi’nin benzersiz ekosistemini korumak ve tehlike altındaki “Pinna nobilis” türünün bilinirliğini artırmak amacıyla başlatılan Umut Pina projesine tam destek veriyor.

Borusan Limanı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi arasında imzalanan protokol ile üç yıl boyunca sürdürülecek proje kapsamında pinanın tanıtımı için yenilikçi teknolojilerin kullanılması, farklı yaş gruplarına hitap eden kitap, afiş, poster ve broşürler hazırlanarak 7 ili kapsayan etkinlikler düzenlenmesi planlandı. Bu amaçla projeyi yürüten Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın kaleme aldığı “Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina” kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Borusan Limanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Denizlerde Temizlik, Yarınlarda Umut” sloganıyla Marmara Denizi'nin mavi kalbi Gemlik Körfezi'nde bir farkındalık çalışmasına imza attı. Etkinlikte deniz dibi temizliğinin yanı sıra öğrencilerle çeşitli atölye çalışmaları ve oturumlar gerçekleştirilerek çevre bilinci pekiştirildi. “Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina” kitabının imza günü düzenlenirken, Prof. Dr. Sarı bu anlamlı kitabı çocuklara hediye etti ve deniz canlıları hakkında bilgiler verdi. Yavru bir yılan balığının denizlerdeki maceralarını anlatan Cam Balık’ın Yolculuğu Umut Pina kitabında, pinaların deniz ekosistemine katkıları, insanların sebep olduğu iklim krizinin ekosisteme verdiği zarar masallaştırılarak anlatılıyor.