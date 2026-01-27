Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Bilecik Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen eğitim ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik HEM'e yaptığı ziyarette kursiyerlerle bir araya gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, kadın emeğinin, mesleki eğitimin ve hayat boyu öğrenmenin somut örneklerini yansıtan el emeği ürünleri tek tek inceledi.

Kursiyerlerle yakından ilgilenerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sözer, üretime dayalı bu tür kursların bireysel gelişimin yanı sıra aile ve yerel ekonomi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette HEM'in kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren, istihdama katkı sağlayan ve kültürel değerleri yaşatan önemli kurumlar olduğuna dikkat çeken Sözer, emek veren kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.