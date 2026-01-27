Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nin en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni vitrine çıkardı. Üstyapı yenilenme çalışmaları kapsamında 37 adet dekoratif aydınlatma direğinin montajının yapıldığı cadde ışıl ışıl görünüme kavuştu.

KOCAELİ (İGFA) - Hafif raylı sistemden kavşak düzenlemelerine kadar pek çok önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların fiziki eksikliklerini gidermek için de yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nin en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

Büyükşehir, estetik bir görünüme kavuşan 850 metre uzunluğundaki Şehit Ergün Köncü Caddesi'ne 5 bin ton asfalt serimi yapacak. Caddede ilk olarak binder asfalt serimi tamamlandı. İlerleyen süreçte yolun sürüş konforunu ve güvenliğini sağlayan, alt katmanları ise dış etkenlerden koruyacak son kat aşınma asfaltı serilecek.

Cadde üzerinde bulunan beton aydınlatma direkleri kaldırıldı, elektrik hatları ise yer altına alındı. Bunun yerine enerji verimliliğini artırmak, yüksek gerilim hattını düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. Kullanım ömrünü tamamlayan trafo ve orta gerilim hücreleri de elektrik enerjisi sağlayan 1600kVA kapasiteli yeni trafo binası ile yenilendi.

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede hummalı bir üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi. Şehit Ergün Köncü Caddesi, yenilenen altyapısı ve modern üstyapısıyla daha güvenli, estetik ve konforlu bir hale gelecek. Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. 40 metreküp betonarme duvar örülerek yaya kaldırımları genişletildi ve yaya güvenliği sağlandı. Ayrıca 2 bin metre fiber optik altyapı döşenerek iletişim altyapısı güçlendirildi.