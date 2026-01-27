Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve vatandaşlarla gönül köprüleri kurmak amacıyla sürdürdüğü hane ziyaretleri kapsamında Tongur ve Aksu ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde aile bireyleriyle yakından ilgilenen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, hanelerde bir süre sohbet ederek vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Günlük yaşama dair paylaşımların yapıldığı buluşmalarda, karşılıklı anlayış ve gönül bağı ön plana çıktı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Sözer, hane ziyaretlerinin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın kapısını çalmak, onların sofrasına misafir olmak ve halini hatırını sormak, güçlü bir toplumun temelini oluşturur' dedi. Misafirperverliklerinden ötürü Tongur ve Aksu ailelerine teşekkür eden Sözer, aile bireylerine sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyaretler, devlet ile vatandaş arasındaki gönül bağının güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve toplumsal hassasiyetlerin yerinde tespiti açısından büyük takdir topladı.