Tayvan merkezli tıbbi sınıf TPU (termoplastik poliüretan) üreticisi ve tedarikçisi ICP DAS-BMP (Biyomedikal Polimerler), 9-12 Şubat tarihleri arasında Dubai Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan WHX Dubai 2026 (eski adıyla Arab Health) fuarına katılıyor. Ziyaretçiler ICP DAS-BMP ekibini Stand S7C117 adresinde bulabilirler.

PRNewswire / HSINCHU (İGFA) - Bu yılki fuarın en önemli özelliği, tıbbi cihaz üretimindeki kritik ihtiyaçları ele alan iki TPU yeniliği olacak: Düşük Migrasyonlu Seri ve Düşük Sürtünmeli Seri.

Düşük Migrasyonlu Arothane™ ARP-B20 TPU, ISO 10993 uyumludur ve 90 güne kadar implantasyon için uygundur. İşleme sırasında katkı maddesi migrasyonunu en aza indirerek kateterlerin raf ömrü boyunca pürüzsüz yüzeylerini korumalarına yardımcı olurken esnek, özelleştirilmiş tasarımlar için birden fazla renk seçeneği sunar.

Doğası gereği pürüzsüz bir yüzeyle tasarlanan Düşük Sürtünmeli Seri, ek kaplamalara veya son işlemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tamamen TPU'dan üretilen ve PFAS veya plastikleştirici içermeyen bu ürün, yüzey eksüdasyonu veya katkı maddesi migrasyonu olmadan uzun süreli stabilite sağlar. Düşük sürtünme özellikleri, kılavuz telli nazogastrik tüpler gibi sorunsuz yerleştirme gerektiren uygulamalara uygundur ve depolama ve kullanım sırasında güvenlik ve performansı korur.

ICP DAS-BMP ayrıca çeşitli tıbbi uygulamalar için geniş bir TPU portföyü sergileyecek. ARP, ALP ve ALC serileri, ISO 10993-1 kapsamında Sınırlı (24 saatten az), Uzun süreli (24 saat-30 gün) ve Uzun süreli (30 günden fazla) temas süreleri olarak sınıflandırılan cihazlar için uygundur. Radyoopak uygulamalar için ARP-B20 ve ALC-B40 (90 günlük implantasyon için nitelikli) ve ARP-W/WG serisi (%40-60 tungsten) invaziv veya implante edilebilir cihazlar için gelişmiş görünürlük sağlar. Netliği ve mekanik dayanıklılığı ile bilinen Engineering Arothane™ EARP serisi ortodontik bileşenler, Luer-Lock konektörler ve diğer hassas tıbbi cihazlar için idealdir.

Bu malzemeler birlikte ICP DAS-BMP'nin daha güvenli, güvenilir ve çok yönlü TPU çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtarak tıbbi cihaz üreticilerinin gelişen sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

ICP DAS-BMP HAKKINDA

Tayvan merkezli lider bir TPU üreticisi ve tedarikçisi olan ICP DAS-BMP, ISO 13485 sertifikasına sahiptir ve kalite yönetimine odaklanmış özel laboratuvarlar işletmektedir. Ana şirketi ICP DAS'ın otuz yılı aşkın endüstriyel otomasyon uzmanlığından yararlanan ICP DAS-BMP, ürün kalitesini artırmak ve teslimat sürelerini hızlandırmak için akıllı fabrika uygulamalarını kullanır. Şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uzun vadeli ortaklıkları teşvik etmek amacıyla küçük sipariş miktarları için bile duyarlı satış sonrası destek ve esnek çözümler sunmayı taahhüt eder.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://bmp.icpdas.com