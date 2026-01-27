Bilecik'in Osmaneli ilçesine 8 kilometre mesafedeki Kayalar mevkii, yüzyıllar içinde şekillenen sıra dışı kaya oluşumlarıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz Köyü sınırlarında yer alan Kayalar mevkii, halk arasında bilinen adıyla 'Canlı Kaya', benzersiz doğal yapılarıyla dikkat çekiyor. Rüzgâr ve suyun yüzyıllar süren etkisiyle oluşan kayalıklar, görünümüyle peri bacalarını andırırken bölgeyi adeta açık hava müzesine dönüştürüyor.

Kızılöz Köyü yolu üzerinde bulunması sayesinde kolay ulaşılabilen Kayalar, son dönemde özellikle doğa severler ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Farklı desenlere ve ilginç formlara sahip kaya yapıları, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken huzurlu bir doğa deneyimi de vadediyor.

Henüz yeterince tanıtılmamış olması nedeniyle 'keşfedilmeyi bekleyen' doğal alanlar arasında gösterilen Kayalar mevkii, yürüyüş rotaları, fotoğraf safarileri ve alternatif doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıyor.

Bilecik'in doğal zenginlikleri arasında özel bir yere sahip olan Canlı Kaya bölgesinin korunarak turizme kazandırılması, hem bölge ekonomisine katkı sağlaması hem de bu eşsiz doğa mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor.