Edirne'nin Keşan ilçesinde köy garajı köşesinde bulunan tekstil atık kumbarasının evsel atıklarla doldurulması çevre kirliliğine yol açarken, vatandaşlar duyarsızlığa tepki gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da geri dönüşüm amacıyla yerleştirilen tekstil atık kumbarasının, amacı dışında kullanılması vatandaşların tepkisini çekti.

Üzerinde açıkça 'Tekstil Kumbarası' ibaresi bulunmasına rağmen, kumbaranın evsel atıklar, plastik ve ambalaj çöpleriyle doldurulduğu görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu durumun hem çevre kirliliğine neden olduğunu hem de geri dönüşüm sistemine zarar verdiğini belirtti. Kumbaraya atılan çöpler nedeniyle tekstil atıklarının geri dönüştürülemez hale geldiği ifade edildi.

'SADECE TEKSTİL ATIĞI ATILSIN'

Vatandaşlar, kumbaraların eski kıyafet, ayakkabı ve tekstil ürünleri için kullanılması gerektiğini hatırlatarak, 'Ne için kullanıldığı yazıyor. Buna rağmen burayı çöp kutusu gibi kullanmak kabul edilemez' çağrısında bulundu. Çevre bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden denetimlerin artırılmasını ve uyarı levhalarının çoğaltılmasını talep etti.