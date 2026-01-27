Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi bünyesinde hizmet veren Kitap Kafe'de ders çalışan öğrenci ve gençlerle çorba molasında bir araya geldi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe, sınav döneminde hem sessiz çalışma ortamı hem de sıcak ikramlarıyla gençlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Sınav döneminin yoğun temposunda gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Gençlerin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen buluşmada, belediyenin eğitime ve gençliğe verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi.

Başkan Subaşı, öğrencilerin zorlu süreçte bir nebze olsun rahatlamalarını ve derslerine daha iyi odaklanabilmelerini istediklerini belirterek, 'Bu nedenle sınav dönemi boyunca Kitap Kafemizde sıcak çorba ikramımız devam edecek. Tüm öğrencilerimizi Kitap Kafe'ye bekliyoruz' dedi.

Öğrenciler ise sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız hissettirmeyen bu anlamlı destek için Başkan Subaşı'na teşekkür etti.