Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde, Jandarma tarafından temin edilen 20 metrelik bayrak direği, köy halkının imece usulüyle köyün en yüksek tepesine dikildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Jandarma tarafından temin edilen dev bayrak direği, köylülerin imece usulüyle dikildi. Cumhuriyet'in 102. yılı öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma, Gümüşdere Köyü'nde büyük bir gurur ve heyecan yarattı. Gümüşdere'nin zirvesinde dalgalanmaya başlayan dev Türk bayrağı, hem Bursa yolundan geçenlerin hem de Pazaryeri'ne gelenlerin görebileceği şekilde konumlandırıldı.

Bayrak direğinin montajı köylü vatandaşların el birliğiyle tamamlanırken, bu birliktelik köyde adeta Cumhuriyet coşkusunun bir simgesine dönüştü.

Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan, bayrak direğinin temin edilmesine katkı sağlayan ve montajda emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Bugün burada sadece bir bayrak direği dikmedik; aynı zamanda vatanımıza, milletimize ve Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı da göklere yazdık. Bu güzel eserin köyümüze kazandırılmasında büyük emeği olan İl Jandarma Komutanımız Sayın Ali Vanlı'ya, İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Recep Kuş'a, bizlere her zaman destek veren Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin'e ve imece ruhunu yaşatan köylü vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gümüşdere'nin zirvesinde dalgalanan bu bayrak, aziz şehitlerimizin emaneti olan vatanımızın kıymetini her daim bizlere hatırlatacaktır. Cumhuriyetimizin 102. yılında bu anlamlı sembolü gökyüzüne taşımaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Allah bu bayrağı göklerden hiçbir zaman indirmesin.' dedi.

Köy sakinleri, dikilen 20 metrelik bayrak direğinin Gümüşdere'ye yakışan bir eser olduğunu belirterek, 'Bu bayrak burada hepimiz için bir onur vesilesi olacak' ifadelerini kullandı.

Jandarma, belediye ve köylü vatandaşların el birliğiyle gerçekleşen bu anlamlı çalışma, Cumhuriyet Bayramı öncesi Gümüşdere'de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.