TRABZON (İGFA) -Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği 'Bir Ömür Birlikte' programında evli engelli bireyler ve aileleri özel bir gecede buluştu. Başkan Ahmet Metin Genç, Büyükşehir olarak bu buluşmayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bir Ömür Birlikte' temalı özel yemek programına katıldı.

Evli engelli bireyler ve ailelerinin bir araya geldiği programda sevgi, dayanışma ve birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesi hedeflenirken, engelli bireylerin toplumsal hayatın aktif ve görünür bir parçası olduğu mesajı vurgulandı.

Düzenlenen etkinlikte katılımcılar için 'Bir Ömür Birlikte' temalı özel bir fotoğraf alanı oluşturulurken, 14 Şubat'ın anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi.

GELENEKSEL HALE GETİRELİM

Engelli bireyleri ve ailelerini Büyükşehir Belediyesi'nin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Güzel ve özel bireylerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, biz hep beraber sizi bir aile olarak görüyoruz. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde değerli eşlerinizle birlikte böyle anlamlı bir program düzenlemek istedik. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki hep beraberiz. Siz mutlu olduğunuzda biz mutlu oluyoruz. Siz mutluysanız şehir de mutludur. İnşallah daha güzel günlerde yeniden buluşuruz. Seneye yine aynı zamanda, bu kez diğer ilçelerimizdeki özel kardeşlerimizle de bir araya gelelim. Bu programı geleneksel hale getirelim' dedi.