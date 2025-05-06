Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu kez Acıpayam ilçesinde arı yetiştiricilerine ekipman ve tarımsal sulama borusu dağıtımı programına katıldı.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Çavuşoğlu ile birlikte pek çok alanda üreticinin ihtiyaç ve talebini yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Acıpayam ilçesinde arı yetiştiricilerine ekipman ve tarımsal sulama borusu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ve çok sayıda üretici katıldı. Burada konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “En önemli düsturumuzdan biri bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanlarına harcanması konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu harcama noktasında önceliğimiz, kim üretmek istiyorsa yanında olmaktır” dedi.

“ÜRETENLERİ BAŞ TACI EDECEĞİZ”

Başkan Çavuşoğlu, “Tohumu toprakla kim buluşturuyorsa, kim hayvancılıkla iştigal ediyorsa, kim üretmek istiyorsa omuz omuza olmak zorundayız. Bu bir lütuf değil, en büyük görevlerimizden biridir. Hep beraber başaracağız. Bu şehrin kaynaklarını bu şehir için harcayacağız. Belediye başkanlarımızla beraber kim üretiyor, üretme noktasında çaba içerisine giriyorsa onları baş tacı edeceğiz, dayanışma göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU HEMŞEHRİLERİYLE KUCAKLAŞTI

Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak da üreticilere verilen desteklerden dolayı Başkan Çavuşoğlu ve büyükşehir belediyesine teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından arı ekipmanları dağıtımına geçildi. Törenin ardından Başkan Çavuşoğlu Acıpayam ilçe pazarını ziyaret ederek, hemşehrileriyle kucaklaştı.

