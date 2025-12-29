İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki çekici aracıyla günün yoğun saatlerinde arızalı ve kazalı araçlara hızlı müdahale ediyor. Hafta içi sabah 07.00-11.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında, dört ana arterde ücretsiz olarak trafiği aksatmayacak şekilde araçlar çekiliyor. 2025'te 316 aracın trafiğe etkisi önlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020'den bu yana 2 çekici aracıyla arızalı veya kazalı araçları trafiğe engel olmayacak şekilde çekiyor. Hafta içi sabah 07.00-11.00 ve akşam 16.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veren ekipler, İZUM, polis veya 153 Hemşeri İletişim Merkezi'nden gelen ihbarlara göre anında müdahale ediyor.

ÇEKİCİLER HANGİ GÜZERGAHLARDA HİZMET VERİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iki çekici araç, Karabağlar-DGM (Yeşillik-Yeşildere), Fahrettin Altay-Çankaya (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Fevzipaşa, Gazi Bulvarı), Bornova Manisa Kavşağı-Meles Deltası (Ankara Caddesi) ve Meles Deltası-Çiğli Otoban Kavşağı (Anadolu Caddesi-Altınyol) güzergâhlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı İzmir Ulaşım Merkezi Araç Sevk Yönetim Şefi Ali Akbakır, 2020'den bu yana şehrin dört ana arterinde ücretsiz oto kurtarma hizmeti verdiklerini belirterek, 'Amaç, yolda arızalanan veya kaza sonrası kalan araçları güvenli bir noktaya taşımak. Böylece vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de kontrol altına almış oluyoruz. Vatandaşlar 153 Hemşeri İletişim Merkezi'ni arayarak hizmetten faydalanabilir. Hizmet tamamen ücretsizdir' dedi.