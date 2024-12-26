Bilecik Valiliği’nin koordinasyonunda Bilecik İŞKUR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek amacıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) hayata geçiriliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) başlıyor.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda gerçekleşen iş birliği protokolüyle uygulamaya konulan program, ücretsiz teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara MEB veya üniversite onaylı sertifika imkânı sunacak. Ayrıca programla birlikte istihdam güvencesi ve sigorta desteği de sağlanacak.

İşverenler, bağlı bulundukları ticaret ve sanayi odalarına başvurarak işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikli çalışanlara ulaşabilecekler.

Programın temel hedefi, Bilecik iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve birlikte büyüyen bir ekonomi oluşturmaktır.