Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi çelengini Atatürk Anıtı'na sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ile birlikte vatandaşları selamlarken, törenin ardından Kayserililer ve gençlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katılarak Kayserililerin zafer coşkusuna ortak oldu.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan büyük zaferin 104. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, milletvekilleri, kaymakamlar, askeri erkân, yargı mensupları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektörler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükkılıç, Büyükşehir Çelengini Atatürk Anıtı'na Sundu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kayseri Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına hazırlanan çelengi Atatürk Anıtı'na sundu.

Çelenk sunumlarının ardından Türk bayrağı göndere çekilirken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören programı devam etti. Programın ardından Valilik makamında tebrikat kabul töreni gerçekleştirildi.

Meydanda Vatandaşlarla Birlikte

Başkan Büyükkılıç, kutlama programının meydandaki bölümünde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutan Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ile birlikte araç üzerinde vatandaşları selamladı.

Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Halk oyunları gösterilerinin de gerçekleştirildiği programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler seslendirildi.

Kortej geçişinin de gerçekleştirildiği kutlama programında vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Büyükkılıç'a Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kayserililerle sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi. Başkan Büyükkılıç, gençler ve vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasında büyük fedakârlık gösteren kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun' dedi.

Vali Çiçek: 'Kayseri Bayrağına Delice Âşık Bir Şehir'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kayseri'nin milli bayramlara gösterdiği ilgiyi vurgulayan Çiçek, 'Kayseri sigorta bir şehir, bayrağına delice âşık, vatanına, milletine âşık bir şehirdir. Erciyes'in eteklerinde biz milli bayramları her zaman büyük bir coşkuyla kutluyoruz' dedi.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.