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Fethiye Tersane Adası açıklarında sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Tersane Adası'nda emniyete alındı. pic.twitter.com/rHfTwWPDK8

KEGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknede bulunan 5 kişinin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşmadı.

İhbar üzerine bölgeye KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından yedeklenen tekne, Tersane Adası'na çekilerek emniyete alındı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Tersane Adası açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki bir tekne sürüklenmeye başladı.

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