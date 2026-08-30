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Muğla'nın Fethiye ilçesi Tersane Adası açıklarında sürüklenen, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Tersane Adası açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu 12 metre boyundaki bir tekne sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından yedeklenen tekne, Tersane Adası'na çekilerek emniyete alındı.

KEGM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknede bulunan 5 kişinin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşmadı.

Teknenin, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde Tersane Adası'na ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: RSS