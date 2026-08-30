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AFAD Bursa'dan yapılan açıklamada, vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde yüksekten düşerek yaralanan vatandaş için ekipler harekete geçti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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