Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde yüksekten düşerek yaralanan bir vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde yüksekten düşerek yaralanan vatandaş için ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD Bursa acil müdahale ekibi, yaralı vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışmasının ardından yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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AFAD Bursa'dan yapılan açıklamada, vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ekipler, yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Kaynak: RSS