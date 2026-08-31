Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağustos ayının son günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelerine göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Samsun'un doğusunda da yerel yağışlar görülecek.

Kuvvetli yağış uyarısı özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevreleri için yapıldı. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.