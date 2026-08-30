Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 82'nin üzerine çıktığını belirterek, 'Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri caydırıcılık alanındaki gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü projelere ilişkin bilgi veren Erdoğan, kurumun toplam hacmi 100 milyar doları aşan 1.468 projeyi aynı anda yürüttüğünü söyledi.

Savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 82'nin üzerine çıkarıldığını belirten Erdoğan, 'Deyim yerindeyse, artık sadece kendimizle yarışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Savunma Sanayii Başkanlığımız, şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam bin 468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayiinde, deyim yerindeyse, artık sadece kendimizle: pic.twitter.com/zQn0x6PAm2 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 30, 2026

'TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGİN OYUNCUSUDUR'

Türkiye'nin savunma sanayii ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere birçok alanda önemli mesafe katettiğini savunan Erdoğan, bu gelişmeleri görmek istemeyenlere geçmişte Türkiye açısından güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen bazı aktör ve yapıların bugün Türkiye'yle aynı güç ve ölçekte olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20-30 yıl önce ülkemiz için 'güvenlik tehdidi' olarak değerlendirilen aktör ve yapılar, artık Türkiye'yle boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir' dedi.

Türkiye'nin söz konusu aktörlerin açıklamalarını dikkate alacak bir ülke olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye artık bunları kale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında yeni mezunların diploma sevincine ortak oldu.