Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yılın her günü yaşayan İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında alan hınca hınç doldu. Her etkinlikte dolup taşan meydan yine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu özel gecede sahne alan sevilen sanatçı Poizi, on binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi.

KOCAELİ (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de coşku ile kutlandı.

Resmi törenlerin ardından akşam da vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Poizi konserinde büyük zaferi adına yakışır şekilde kutladı. Büyükşehir Belediyesi, İzmit Milli İrade Meydanı'nda yine muhteşem bir organizasyona imza attı.

Meydanda gerçekleştirilen konseri on binlerce Kocaelili izledi. Yoğun ilgi nedeniyle dolup taşan Milli İrade Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Alanda tam anlamıyla adım atacak yer kalmazken, gençlerin Zafer Bayramı coşkusu yürekleri gururlandırdı.

KONSER ÖNCESİNDE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Konser öncesinde ise Cumhuriyet Bulvarı'nda fener alayı düzenlendi. Kocaelililer ellerindeki Türk Bayrakları ve marşlarla fener alayına katıldı. Cumhuriyet Bulvarı başında start alan fener alayı, Bando Takımı eşliğinde seslendirilen marşlarla Milli İrade Meydanı'na kadar sürdü. Fener alayına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Darcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve vatandaşlar katılım sağladı.

Özellikle gençler konser saatinden çok önce alanı doldurmaya başladı.

Konser öncesinde sahneye gelen Kocaelispor'un maskotu, seçtiği hareketli şarkılar eşliğinde alanı renklendirdi. Kocaelispor ile özdeşleşen Tiryakinim şarkısı da vatandaşların katılımıyla hep bir ağızdan söylendi. Fener alayının alana gelmesiyle birlikte adeta yer yerinden oynadı. Sevilen sanatçı, binlerce seveninin yoğun sevgi tezahüratları, havai fişekler ve alkışlar arasında sahneye çıktı. Perde adlı şarkı ile başlayan konser, ışık ve ateş gösterileri ile devam etti. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de izledi.

Konser başladığı gibi yüksek enerji ile tamamlandı. Poizi, tüm Kocaelililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Sevilen sanatçı, kendisini bu önemli ve anlamlı günde Kocaelili dinleyicisi ile buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın'a da teşekkür etti.