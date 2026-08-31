Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin geleceğine yön veren yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Zümrüt Mahallesi'ne yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Kocasinan Akademi'nin zemin iyileştirme çalışmalarını inceleyen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'ye değer katacak dev yatırımın eğitimden spora, kültürden sosyal faaliyetlere kadar 7'den 70'e herkese hitap eden birçok alanda vatandaşlara hizmet vereceğini müjdeledi.

'BÖLGENİN SOSYAL HAYATINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ'

Zümrüt Mahallesi pazar yeri yanında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tesisin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirterek, 'Burada yapılacak Kocasinan Akademi ile birlikte bölgenin sosyal hayatını renklendirecek, çeşitlendirecek ve güzelleştireceğiz.' dedi.

Zemin iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasının ardından temel atma ve üstyapı çalışmalarına geçileceğinin altını çizerek, 'Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Zümrüt Mahallesi'ndeyiz. Şu anda başlayan inşaat, Allah nasip ederse bu bölgeye yapacağımız Kocasinan Akademi'nin temellerini oluşturuyor. Zemin iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından temel atılarak üstyapı çalışmalarına başlanmış olacak. Bu bölgede ihtiyaç duyulan Kocasinan Akademi, bölgenin sosyal hayatını renklendirecek ve zenginleştirecek önemli bir tesis olacak. İçerisinde kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı spor salonlarının, yüzme havuzlarının, eğitim sınıflarının ve dersliklerin yanı sıra çocuklarımız için çocuk kulübünün, kütüphanenin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilebileceği alanların bulunduğu gençlerimiz için de farklı sosyal ve kültürel faaliyetlere imkân sağlayacak büyük bir kompleks olacak. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek bu tesisimizle birlikte Zümrüt Mahallesi ve çevre mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizin istifade edebileceği, son derece nitelikli ve kapsamlı bir tesis hayata geçmiş olacak.' ifadelerini kullandı.

'KOCASİNAN AKADEMİ İLE HEMŞEHRİLERİMİZİN HAYATINA DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çalışmaların kazasız ve belasız şekilde tamamlanması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin bölgeye değer katacağını vurgulayarak, 'Şimdiden kazasız, belasız ve sağlık içerisinde tamamlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Burada yapılacak Kocasinan Akademi ile birlikte bölgenin sosyal hayatını renklendirecek, çeşitlendirecek ve güzelleştireceğiz. Yeni bir akademinin daha tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet verecek önemli bir sosyal tesis imkânını daha kazandırmış olacağız. Bundan dolayı bütün bölge sakinlerimizin göstermiş olduğu sabır ve anlayış için teşekkür ediyor, tesisimizin en kısa süre içerisinde tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, her yaşa, her kesime ve her mahalleye hizmet veren Kocasinan Akademi'yi yaygınlaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.