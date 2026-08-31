Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, 1 Haziran 2019'dan önce yalnızca ticari kullanıma ayrılan alanlarda bulunan bazı turizm tesislerine kat mülkiyeti ve kat irtifakı konusunda istisna getirildi.

ANKARA (İGFA) - Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, 31 Mayıs 2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesine yeni bir fıkra eklendi.

HANGİ TESİSLER KAPSAMDA?

Yeni düzenlemeye göre, 1 Haziran 2019'dan önce imar planında yalnızca ticari kullanıma ayrılmış alanlarda bulunan ve kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgeli olan tesisler için özel bir istisna uygulanacak.

Bu tesislerde, aynı malike ait konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması halinde, yönetmeliğin 13'üncü maddesinin 8'inci fıkrasındaki hüküm uygulanmayacak.

Düzenlemenin özellikle geçmişte ticari imarlı alanlarda faaliyet göstermeye başlayan ve konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunan turizm tesislerini ilgilendirdiği belirtildi.