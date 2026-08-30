Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacıyla 'Alo Adalet 135' uygulamasının 1 Eylül itibarıyla pilot illerde hayata geçirileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı' yapma hedefi doğrultusunda adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hâle getirilmeye devam edildiğini ifade etti.

İLK ETAPTA 3 İLDE UYGULANACAK

Yeni sistemin ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağı belirtildi. Uygulama sayesinde vatandaşların, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını hızlı ve güvenli şekilde iletebileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adalet hizmetlerimizi vatandaşlarımız için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hâle getirmeye devam ediyoruz.



Bu anlayışla, 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo: https://t.co/HECDXymxqF — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 29, 2026

BEŞ YILI AŞAN DAVA VE ÜÇ YILI AŞAN SORUŞTURMA DOSYALARI KAPSAMA ALINDI

Açıklamaya göre, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında başvuru yapılabilecek.

Vatandaşlar başvurularını yapay zekâ destekli sesli asistan ya da uzman temsilciler aracılığıyla iletebilecek.

Başvuruların Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacağı, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mahkeme ya da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirileceği ve sürece ilişkin bilgilendirmenin SMS yoluyla vatandaşlara iletileceği bildirildi. Bakan Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.