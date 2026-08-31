Uzunköprü'ye bağlı Malkoç köyü yakınlarında hasat ettikleri ayçiçeğini satmak için yola çıkan çiftçilerin bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bayramlı köyü çiftçilerinden Ceyhan Başsezer ile Ali Ergüder, tarlalarında biçtikleri ayçiçeklerini değerlendirmek üzere ilçe merkezine doğru hareket etti. Malkoç köyü mevkisine geldiklerinde sürücü Ceyhan Başsezer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan traktör ve arkasındaki römork devrildi.

Çarpmanın etkisiyle römorkta yüklü olan tonlarca ayçiçeği yola ve şarampole saçıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Ceyhan Başsezer ve Ali Ergüder, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ceyhan Başsezer, buradaki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yola saçılan ayçiçekleri nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.