ANKARA (İGFA) - 2023 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri'ne göre aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 TL olurken, yıllık ortalama brüt kazanç ise 305 bin 784 TL oldu. En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe, en düşük kazanç ise konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin Kazanç Yapısı İstatsitiklerini paylaştı.

Çalışmanın referans dönemi olan 2023 Kasım ayında aylık brüt asgari ücret 13 bin 414,5 TL olurken, istatistiklerde; aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş 23 bin 789 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 24 bin 11 TL brüt ücret-maaş alırken, kadınlar 23 bin 344 TL brüt ücret-maaş aldı.

Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 TL olan verilere göre, aylık ücretli çalışılan saat 200 olarak gerçekleşti. Saatlik ortalama brüt ücret-maaş 119 TL olurken, yıllık ortalama brüt kazanç ise 305 bin 784 TL olarak açıklandı.

EN YÜKSEK KAZANCI YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP OLANLAR ELDE ETTİ

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde, hem de kadınlarda eğitim durumu ile birlikte yükseldiği görüldü.

Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 431 bin 364 TL, kadınlarda ise 354 bin 149 TL olurken, en yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 364 bin 370 TL, kadınların ise 301 bin 73 TL olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyete (NACE Rev.2) göre yıllık ortalama brüt kazanç (TL), 2023

EN YÜKSEK KAZANÇ FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde ise; en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 640 bin 739 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 605 bin 317 TL ile bilgi ve iletişim ve 461 bin 514 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.

En düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 213 bin 518 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde oldu.

Kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı, ulaştırma ve depolama faaliyetinde 414 bin 502 TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 453 bin 413 TL ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleşti.

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları da en düşük kazancı elde eden meslek grubu oldu.

Kadın-erkek arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti

Yıllık ortalama brüt kazanç ile hesaplanan gösterge için en yüksek fark yüzde 20,0 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise yüzde 14,9 ile ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için ise en yüksek fark yüzde 17,4 ile yükseköğretim mezunlarında, en düşük fark yüzde 13,2 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

Meslek grubuna göre kadın-erkek arası ücret veya kazanç farkı (%), 2023

Kadın-erkek arası ücret veya kazanç farkı tüm meslek gruplarında erkek lehine gerçekleşti

Kadın-erkek arası ücret farkının en yüksek olduğu meslek grupları; yüzde 21,1 ile profesyonel meslek mensupları olurken, yüzde 20,3 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ve aynı oran ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar oldu.